Baronissi, inaugurati due campetti di padel

Sono stati inaugurati due campetti di padel in via Ricciardi, a Baronissi. "Nuova struttura sportiva, nuovo servizio per i giovani, per gli appassionati e per gli sportivi. - ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante- Grazie ad Antonio Napoli per l'investimento e per la bella struttura che ha voluto realizzare nella nostra città", ha concluso il primo cittadino che ha preso parte al taglio del nastro.