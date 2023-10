Commercio a Salerno, sta per aprire "Miniso" sul Corso: c'è la data dell'inaugurazione

Tanta curiosità su Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, dove sta per aprire “Miniso”, che fa parte di catena di negozi di pupazzi che ha sedi in oltre 95 Paesi del mondo. Il nuovo esercizio commerciale – che venderà articoli di cancelleria, beauty, lifestyle, peluche, home - è in corso di allestimento al posto della prima sede di Kasanova. L’inaugurazione è prevista per martedì 31 ottobre alle ore 10.30.