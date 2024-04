Salerno, inaugurata la mostra “L’Arte di Aiutare” alla Pinacoteca Provinciale

Si è tenuta, oggi pomeriggio, l’apertura straordinaria della mostra commemorativa in memoria della professoressa Virginia Loddo, “L’Arte di Aiutare”, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno. L’evento segna l’inizio di un viaggio multisensoriale che durerà fino al 21 aprile, offrendo l’opportunità di immergersi nell’incredibile potere dell’arte di ispirare e aiutare.

L'appello

Il messaggio degli organizzatori: “Unisciti a noi per un’esperienza che va al di là delle opere esposte, un’esperienza che celebra la capacità dell’arte di tendere la mano, di dare voce a chi è in silenzio, di aprire gli occhi su realtà nascoste. Non perdere l’occasione di essere parte di questo straordinario evento artistico, che promette di lasciare un’impronta indelebile nei cuori e nelle menti di chi lo vive. Ti aspettiamo per celebrare l’arte, la solidarietà e la bellezza dell’aiuto”.