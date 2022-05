Nuovo Teatro Arbostella, anche De Luca all'inaugurazione della struttura

Si terrà il 20 maggio la cerimonia di inaugurazione del nuovo Teatro Arbostella a Salerno, dopo la conclusione dei lavori di adeguamento della struttura. L'intervento, voluto fortemente dalla Regione Campania, è finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale della città in uno dei luoghi della zona orientale più amati. "Grazie all'importante ed encomiabile lavoro dello scomparso direttore artistico Gino Esposito, il teatro è diventato negli anni punto di riferimento per le attività di diffusione della cultura teatrale attraverso la realizzazione di manifestazioni e spettacoli teatrali aperti anche al panorama regionale e non solo", si legge sulla nota stampa.

I partecipanti

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'onorevole Piero De Luca, vicecapogruppo del PD alla Camera ed il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campaniam Franco Picarone ed anche il Governatore Vincenzo De Luca.