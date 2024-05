Salerno, inaugurata panchina per l’endometriosi al Club Velico

È stata inaugurata questa mattina presso il Club Velico Salernitano Endopank, la panchina gialla per la sensibilizzazione sull’endometriosi. Una patologia che per anni è stata sottovalutata e che colpisce un numero sempre maggiore di donne condizionandone il lavoro, i rapporti e più in generale la vita sociale. Il Club velico Salernitano ha sin da subito sposato il progetto dell’Associazione "La voce di una è la voce di tutte”, per l’installazione della Endopank che è la numero 279 in Italia, rilanciando e realizzandola grazie al recupero di una deriva dismessa per portare avanti l’idea di riciclo creativo.

I partecipanti

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Salerno ha visto la presenza di: Paola De Roberto (assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno); Elena Salzano (presidente del Club Velico Salernitano); Rossella Trapanese (consigliera del CVS e Docente di Politiche Sociali all’Unisa); Luigi Fasolino (ginecologo esperto in endometriosi e fondatore del Progetto Endogenesi); Mariacarmen Fasolino (dirigente Medico UOC Fisiopatologia della Riproduzione AORN Moscati AV); Barbara Scuoppo (psicologa Clinica e della Riabilitazione, Sociologa); Paola D’Alelio (tutor referente dell’Associazione “Le Voci di una è la voce di tutte” odv); Annamaria Fruncillo e Alessia Lipardi (tutor referenti dell’Associazione “Le Voci di una è la voce di tutte” odv).

I commenti

“Abbiamo sin da subito sposato l’iniziativa dell’Associazione La voce di una è la voce di tutte – dichiara la presidente Salzano – attraverso il riciclo creativo abbiamo realizzato la nostra originale panchina gialla che sarà il veicolo attraverso il quale divulgheremo informazioni scientifiche sull’endometriosi, a tutti coloro frequentano il Club e che attraverso il Qr code potranno accedere ai contenuti realizzati dal Dott. Luigi Fasolino e dall’Associazione”. Una malattia invisibile è stata definita l’endometriosi dai dottori Mariacarmen e Luigi Fasolino che influenza la vita sociale di tantissime donne. “Endopark in tutta Italia dotate di un Qr code che possa divulgare la corretta informazione scientifica sull’endometriosi è solo una delle tante iniziative che bisogna portare avanti per parlare di questa patologia e trasmettere il messaggio – aggiunge la dottoressa Fasolino – la mancata diagnosi o fatta in ritardo compromette lo stile di vita delle donne e può diventare una tra le cause di infertilità. Per questo bisogna rivolgersi a specialisti ed essere bene informati su tale patologia”.