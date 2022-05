Roccapiemonte tra concerti, inaugurazioni e open day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fine settimana ricco di appuntamenti. Presso Palazzo Marciani, nell'ambito dell'evento Viva La Mamma , organizzato dal Comune di Roccapiemonte con la collaborazione di Associazione Mente Cuore e Forza e di Remix di Mario Moscatiello, si è tenuto, alla presenza del Sindaco Pagano e, tra gli altri, degli assessori Ferrentino e Fabbricatore, anche il concerto dell'orchestra giovanile del Monsignor Mario Vassalluzzo-CoMVass, in via Siniscalchi, alla presenza tra gli altri degli assessori Valeria Pagano, del vice Sindaco Alfonso Trezza e del Sindaco Carmine Pagano, si è tenuto l'open day dell'asilo comunale; in via Dott. Vincenzo Pagano invece taglio del nastro per il nuovo parcheggio pubblico.