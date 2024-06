Salerno, inaugurata la stagione estiva delle piscine Vigor: presenti Napoli e De Roberto

E' stata inaugurata, ieri sera, la stagione estiva delle piscine Vigor, gestite da Salerno Solidale guidate da Mena Arcieri, che saranno fruibili in particolar modo da utenti con fragilità, ma con la possibilità di accesso per tutti, fino ad esaurimento posti.

Il commento

Presente il sindaco Enzo Napoli: "Questa è un'iniziativa di eccellenza condotta da personale altamente qualificato che lavora con sensibilità e abnegazione per garantire comfort e sicurezza alle famiglie. Credo che sia una iniziativa profondamente etica, che continueremo a sviluppare". Non è voluto mancare anche l'assessore alle politiche sociali Paola de Roberto: "Grazie alla collaborazione e all’impegno di Salerno Solidale, del suo staff e della sua presidente, anche quest’anno l’estate è garantita per tutti, nel più bel concetto di inclusione. E non finisce qua….perchè noi siamo per l’autonomia ma senza differenze: diritti uguali per tutti da nord a sud dell’Italia".