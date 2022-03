Salerno: verrà scoperta una targa in onore di Diodata Galdieri

Tutto pronto presso Palazzo Galdieri, in via Trotula de Ruggiero a Salerno, per lo coprimento della targa in memoria di Diodata Galdieri, la nobildonna che nel XIX secolo donò al Comune di Salerno l'immobile di sua proprietà.

Alla cerimonia che si terrà giovedì 3 marzo, alle 09.30, parteciperà anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Palazzo Galdieri

Dopo la donazione che Diodata Galdieri fece al Comune di Salerno il palazzo è divenuto orfanotrofio e scuola per l'infanzia. Oggi il palazzo ospita anche gli uffici della Fondazione Scuola Medica Salernitana ed il Museo della Medicina "Roberto Papi" gestito dalla stessa fondazione e della Cooperativa Sociale Galahad.