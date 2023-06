Incendi boschivi e rifiuti abbandonati: in azione i "Bike Guardians" nel Vallo di Diano

Combattere l'abbandono indiscriminato di rifiuti in aree collinari e sugli argini fluviali e svolgere un minuzioso controllo antincendio boschivo. Sono questi gli obiettivi prioritari dei "Bike Guardians", i volontari della Protezione Civile Vallo di Diano che da qualche giorno pattugliano il territorio valdianese.

L'iniziativa

I Bike Guardians in sella alle loro mountain bike, dotate di particolari apparecchiature, svolgono compiti di vigilanza ambientale in specifiche aree difficilmente raggiungibili in tempi rapidi con altri tipi di mezzi. I Bike Guardians, guidati dal loro responsabile Giuseppe Pisano, monitorano periodicamente soprattutto sentieri, boschi e zone rurali. Il nuovo servizio di vigilanza ambientale del Nucleo di Protezione Civile del Vallo di Diano con sede in Padula è stato istituito in collaborazione con Sodalis Ets_Csv Salerno.