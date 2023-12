Inclusione & Lavoro: Workshop al Centro Sociale Arbostella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà mercoledì 13 Dicembre alle h 17:30 il Workshop “Inclusione & Lavoro” finalizzato alla presentazione delle attività di orientamento e coaching rivolta ai disabili in materia di Autoimprenditorialità. L’incontro si terrà presso il Centro Sociale ed Aggregativo Arbostella in Via G. Verdi a Salerno ed ha l’obiettivo di informare giovani, famiglie, associazioni e i soggetti iscritti alle liste di cui alla L.68/99 sul programma “Garanzia IN” - Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, emanato dalla Regione Campania.

L’iniziativa, pianificata nell’ambito delle azioni di Salerno Creativity & Work, verterà sull’opportunità riservata ai soggetti iscritti alle liste di cui alla L. 68/99 di avviare una nuova attività beneficiando delle agevolazioni previsti dall’avviso regionali “Garanzia IN” che prevede inoltre agevolazioni finanziarie (contributi) anche per “Tirocini” e per “Adattamento posti di lavoro”.

Previsti gli interventi di Daniele Plaitano della Cooperativa Fili D’Erba, del titolare di Ulysses Daniele De Chiara e di Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners. Presso il Centro Sociale di Arbostella sono disponibili le schede informative su “Garanzia In” e quelle di rilevazione idee di utenti finalizzate alla verifica di fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato per coloro che sono interessati all’Autoimprenditorialità, ai Tirocini e all’Adattamento di posti di lavoro.

Nell’occasione saranno presentati anche i servizi presenti al Centro Sociale ed Aggregativo Arbostella e quelli in programmazione per l’anno 2024.