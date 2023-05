Incontro alla sala consiliare di Cietri con il cantautore Caliendo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gianfranco Caliendo, ex figura leader e voce indimenticabile de Il Giardino dei Semplici, presenterà il suo libro bestseller 'Memorie di un Capellone' nella sala consiliare del comune di Vietri sul Mare, il 12 maggio (ore 18:30). L’evento sarà introdotto da Antonio Di Giovanni e condotto dalla relatrice Chiara Gaeta, alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, Annalaura Raimondi (consigliere delegato alla cultura) e Francesco Romanelli (presidente ass. giornalisti "Lucio Barone").



'Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo anni 70' è il racconto autobiografico, appassionato e trascinante, del musicista Gianfranco Caliendo. Dal 1974 al 2012, iconico frontman, voce solista, chitarrista e autore del gruppo pop Il Giardino dei Semplici, band italiana rappresentativa degli anni ‘70 e ‘80: 4 milioni di copie vendute; tre Festivalbar e un Festival di Sanremo; 14 albums pubblicati e oltre 2000 concerti tenuti in tutto lo stivale. Numerose le hits della band, che hanno segnato diverse generazioni: M’innamorai; Tu, ca nun chiagne; Una storia; Vai; Miele; Angela; Concerto in La minore; Silvie; Carnevale da buttare; ...E amiamoci. Il gruppo era prodotto dai grandi Totò Savio e Giancarlo Bigazzi, già membri degli Squallor.

Caliendo ha scritto canzoni con diversi colleghi illustri, ed è riapprodato al Festival di Sanremo nelle vesti di produttore e autore per ben due volte, firmando nel 2001 il successo mondiale 'Turuturu' (1.200.000 copie vendute), interpretato dalla figlia Giada. Oggi è un artista solista ed il leader della Miele Band, con all’attivo album di grande impatto come 'Oltre il Giardino'.

Il libro è edito dalla IacobelliEditore, e presenta la prestigiosa prefazione di Giorgio Verdelli. E’ disponibile in tutte le migliori librerie d’Italia e sulle piattaforme digitali.