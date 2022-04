Maria SS. di Costantinopoli: il 2° incontro in Provincia, per il centenario della sua "Incoronazione"

Si è tenuto ieri, presso Palazzo Sant'Agostino, il secondo incontro del programma dedicato all'effigie di Maria SS. di Costantinopoli, in occasione del centenario della sua "Incoronazione". La Madonna è custodita nella chiesa di Sant'Agostino, elevata a Santuario Mariano proprio in virtù della presenza di questo quadro. Ospite d'eccezione è stato sua eccellenza Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, il quale ha tenuto una relazione sul tema della "spiritualità del santuario mariano".

Gli interventi

La serata, condotta dalla teologa Lorella Parente, è stata presenziata dall'Arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi, e dal rappresentante della Provincia, Francesco Morra, consigliere provinciale con delega alla cultura. A conclusione dei lavori, il parroco dell'Unità pastorale del centro storico, don Felice Moliterno, in quanto organizzatore dell'evento, ha salutato e ringraziato tutti i partecipanti, esprimendo la gioia e la soddisfazione per la profondità dei temi trattati nel simposio, che hanno coinvolto ed emozionato il pubblico presente.