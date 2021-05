Rilancio del turismo tra coste e aree interne: incontro tra i sindaci di Positano e Mercogliano

Giuseppe Guida: "Insieme in rete per rilanciare i territori, approfittare delle sinergie, fare sistema e promuovere le eccellenze della nostra regione "

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il sindaci di Positano e Mercoglioano per il rilancio del turismo in Campania. L'obiettivo è quello di fare rete per uno sviluppo turistico che collega le coste e le aree interne.

I commenti

"Dalla perla della Costiera Amalfitana alla perla del Partenio per accelerare la ripartenza del turismo e dell'economia - ha commentato il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio - Con orgoglio e grande ottimismo oggi accogliamo in città il sindaco del Comune di Positano, Giuseppe Guida, con il quale inauguriamo una nuova strategia turistica che unisce le aree costiere alle aree interne, facendo rete tra comuni".

"Insieme in rete per rilanciare i territori, approfittare delle sinergie, fare sistema e promuovere le eccellenze della nostra regione - ha commentato tramite social il sindaco di Positano Giuseppe Guida - Visita ufficiale alla città di Mercogliano insieme al sindaco Vittorio D’Alessio e a Sua Eccellenza Guariglia, abate di Montevergine. Una comunità ricca di storia, cultura e grande spirito di accoglienza e cordialità".