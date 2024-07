Independence day concert a Maiori: l'appuntamento questa sera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche in Costiera si festeggia l’Independence Day. Appuntamento giovedì 4 luglio, a Maiori, nel suggestivo scenario dei Giardini di Palazzo Mezzacapo (ore 21, ingresso libero) dove, per la tradizionale ricorrenza a stelle e strisce, si esibiranno gli artisti dell’Amalfi Coast Music & Arts, festival “made in Usa” alla sua 27esima edizione e che da anni fa base nella cittadina costiera.

In occasione dell’“Independence Day Concert” sarà schierato un grande coro di ottanta elementi, coristi arrivati da diversi stati americani, con loro il soprano Sarah Hayashi ed il mezzosoprano Magdalena Wór, accompagnati dall’organista Matthew Steynor e sotto la guida di rinomati direttori statunitensi. Sul podio si avvicenderanno, infatti, quattro maestri: Stan Engebretson (National Philharmonic Chorale), Anthony Blake Clark (Baltimore Choral Arts Society), Beau Dream e Camille Lively.

Durante la serata, che si aprirà con gli inni nazionali, americano e italiano, saranno interpretati emozionanti brani di tradizioni musicali americane, dal folk al musical al gospel, ma anche capolavori corali di Vivaldi, Mozart, Verdi, ed omaggi alla canzone d’autore partenopea.

Gli artisti attesi a Maiori si sono già esibiti in un applaudito concerto che, dedicato alla pace e tenuto nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli, ha aperto sia la nuova edizione del festival che l’anno rotariano 2024-2025 del Rotary Club Napoli Est, con cui è stato realizzato l’evento.

Diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, il festival proseguirà con una lunga serie di concerti pianistici, fino al 29 luglio tra Maiori, Minori e Cava de’ Tirreni. Protagonisti, giovani talenti ed illustri pianisti impegnati anche in veste di docenti per le masterclass che hanno richiamato in costiera allievi da tutti i continenti. Il primo di questi recital è in cartellone domenica 7 luglio (ore 21, ingresso libero) nella chiesa di San Domenico a Maiori, dove si terrà un “Faculty Gala” di pianisti in cattedra presso le maggiori università americane e non solo.