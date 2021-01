"La mia infanzia felice": il libro di Elena Liloia

La mia infanzia felice: questo è il titolo del libro di Elena Liloia, insegnante in pensione nativa di Lioni ma trapiantata dagli anni '70 a Salerno. Il libro mostra uno spaccato di vita del meridione d'Italia negli anni '50 soffermandosi, in particolare, al mondo dell'infanzia.

Il libro

Nella prefazione l'autrice spiega: "Ho insegnato nella Scuola dell’Infanzia per più di venti anni. In questo lungo periodo della mia vita, ho trascorso buona parte delle mie giornate a contatto con i bambini. Spesso osservandoli tutti indaffarati nei loro giochi, a costruire, a inventare ad esplorare, nel vederli spensierati e allegri, mi ponevo la domanda se anche io ero stata così gioiosa da bambina. Allora ritornavo con la mente alla mia infanzia, e nei ricordi di quegli anni, trovavo la risposta: Sì, anche io ero stata una bambina felice anche se in un contesto sociale diverso da quello dei miei alunni ma tutto sommato l’identico mondo a colori dell’infanzia dove ogni bambino ha il diritto di vivere".

"L'idea della stesura del mio libro La mia infanzia felice è partita dal contatto che ho avuto per tanti anni con i bambini nel mondo della scuola - ha spiegato la Liloia in un'intervista alla casa editrice - Ritornare ai ricordi della mia infanzia e raccontarla mi è stato molto facile; la felicità di quegli anni verdi è stata il pilastro per la formazione della mia personalità. Il messaggio che vorrei inviare ai lettori è quello di vedere la felicità nelle piccole cose e nei piccoli gesti quotidiani, di apprezzare sempre la vita nonostante le difficoltà e di volgere ogni tanto il pensiero alla propria infanzia, perché solo se si guarda la realtà con gli occhi limpidi di un bambino si può cogliere l'essenza della vita".