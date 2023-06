Ogliara in fiore e l'infiorata di Salerno: tutto pronto per la storica iniziativa

Fervono i preparativi per Ogliara in fiore e l'Infiorata di Salerno, in occasione della Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Il 10 giugno alle 20 inizia la Notte dei fiori, con il caratteristico tappeto di 300 metri quadrati, tra stand gastronomici e intrattenimento per i piccoli.

La seconda giornata

L'11 giugno, dopo la celebrazione delle ore 18.30, si terrà la tradizionale processione del Corpus Domini, accompagnata dallo storico concerto bandistico Municipale Città di Aquara e il passaggio sul tappeto fiorito. Prevista una folta partecipazione alla due giorni organizzata dalla parrocchia San Nicola e Santa Maria di Ogliara, con l'associazione Il Campanile di Ogliara.