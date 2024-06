Profumi, colori e preghiere a Ogliara per la 15° edizione dell'Infiorata

Colori e profumi, dalla notte di sabato, ad Ogliara, per la 15° edizione di "Ogliara in Fiore", evento, organizzato come di consueto da Infioritalia e dall'associazione "Il Campanile" di Ogliara.

Oggi, 2 giugno, è in programma alle ore 18 la Solenne Celebrazione Eucaristica, cui seguirà la Tradizionale Processione del Corpus Domini con il Solenne Passaggio sul tappeto di fiori e la Benedizione Finale. Prevista una folta partecipazione.