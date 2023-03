"Seminiamo il futuro": l'iniziativa di Alfonso Avallone

"Seminiamo il futuro". Questo il titolo dell'iniziativa organizzata domenica 26 in piazza Salvo D'Acquisto a Salerno. L’evento svolto ieri rientra nell'attività che un cittadino di Piazza Salvo D'Acquisto, Alfonso Avallone, sta portando avanti da anni.

L'iniziativa

Avallone è un cittadino attivo che a titolo volontario e gratuito, in virtù di affidamento formale del Comune, si prende cura delle 16 aiuole presenti nella piazza con una superficie totale di 1.200 mq circa. Di tanto in tanto mette in campo iniziative per rendere partecipi gli abitanti nella cura della piazza. "Sono rimasto molto contento del coinvolgimento riscontrato ieri mattina. Oltre ai bambini e ad alcune signore che hanno partecipato piantando i semi nei bicchieri di carta, molti residenti hanno collaborato con un piccolo contributo economico" afferma Alfonso Avallone. "Una residente - ha aggiunto - ha donato un pianta di ulivo nano in ricordo del suo compagno scomparso qualche mese fa piantandola personalmente. Un’altra signora ha regalato una piantina di fiori. Non appena i semi germoglieranno ci rincontreremo per mettere le piantine nelle aiuole insieme.”