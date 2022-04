Lo annuncia il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli che lancia la prima edizione di "Resta in Paese per le tue spese...e sarai premiato", concorso finalizzato a supportare l'economia locale. La somma che si destina al progetto è pari a 450 euro che trova copertura finanziaria con l'indennità di carica del sindaco. Il concorso inizierà il 14 aprile e terminerà il 31 maggio: nei vari esercizi commerciali, saranno installate apposite "cassette" denominate "spendi e vinci a Montano Antilia" all'interno delle quali verrà depositato lo scontrino della spesa del valore superiore a 20 euro, tenendo cura di scriverenome cognome e numero di telefono. Dopo il 31 maggio (il 17 giugno San Monano) avverrà l'estrazione pubblicamente.

Coloro che effettueranno (residenti e non) gli acquisti presso i negozi (di ogni genere) del comune di Montano Antilia, avranno l'opportunità di concorrere all'estrazione di premi messi in palio dall'amministrazione.

"Resta in Paese per le tue spese": al via l'iniziativa per sostenere il commercio di Montano Antilia, in palio l'indennità del sindaco