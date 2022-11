"Una pizza per...giocare": l'iniziativa solidale dei fratelli Mansi, in collaborazione con Galahad e la Caritas di Matierno

"Una pizza per...giocare": questo l'emblematico slogan dell'iniziativa pensata dai fratelli Mansi, noti maestri pizzaioli salernitani che, per Natale, lanciano un'idea che sa di buono, in ogni senso. Dal 1 al 13 dicembre, presso i locali "La pizza di Antonio Mansi" (via Galliano), "La pizza di Vincenzo Mansi" (via Bello) o "La pizza di Aniello Mansi" (via de Crescenzo), è possibile donare un giocattolo nuovo e ricevere una squisita pizza in omaggio.

L'obiettivo

I giochi raccolti presso le pizzerie salernitane saranno consegnati ai piccoli delle famiglie supportate dalla Caritas di Matierno, nell'ambito dell'iniziativa natalizia organizzata per il 14 dicembre, dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

Come aderire

Per partecipare all'iniziativa solidale, è possibile, dunque, acquistare un giocattolo (fascia 3-10 anni) e consegnarlo presso una delle tre pizzerie dei fratelli Mansi, ricevendo una pizza gratis per ciascun dono.