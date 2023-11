Veglia per Gaza in piazza Portanova: l'iniziativa per dire stop al genocidio

E' prevista domani, 2 novembre, alle ore 18, in Piazza Portanova, una veglia per Gaza e il popolo palestinese, a cura del coordinamento salernitano di solidarietà per la Palestina, per chiedere l’immediato cessate il fuoco e fermare il genocidio in atto nella striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità palestinese, oggi, ha pubblicato i dati aggiornati sulle vittime dei bombardamenti israeliani su Gaza. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dal 7 ottobre sono state uccise almeno 8.796 persone, tra cui 3.648 bambini e 2.290 donne.

L'iniziativa

Anche Salerno si associa alle dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha espresso condanne precise alle violazioni del diritto internazionale a Gaza da parte di Israele. Ieri di nuovo ha ribadito la sua richiesta per un immediato cessate il fuoco, affermando di essere profondamente allarmato per l’escalation del conflitto e di condannare l’uccisione di civili a Gaza, di cui due terzi sono donne e bambini. "È fondamentale rispettare il diritto internazionale umanitario che stabilisce regole chiare che non possono essere ignorate o applicate in maniera selettiva", si legge sulla nota stampa.