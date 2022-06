"Wanted! Stop al caro carburanti-stop al caro bollette-stop al caro spesa": iniziativa in piazza a Pastena, a Salerno

Scende in piazza, a Salerno, il Coordinamento Insieme per la Costituzione di Salerno, con il Coordinamento No Green Pass Napoli e i movimenti di Resistenza Costituzionale della Campania. Sabato 2 luglio 2022, alle ore 19.30, in piazza Caduti di Brescia si terrà la manifestazione che verrà realizzata contemporaneamente nelle maggiori città italiane. "Wanted! Stop al caro carburanti-stop al caro bollette-stop al caro spesa": questo il titolo dell'iniziativa, in cui interverranno i referenti dei gruppi sostenitori e liberi cittadini, per chiedere "il ripristino dello Stato di Diritto e delle libertà individuali e collettive, l’abolizione di tutte le restrizioni anticostituzionali e discriminatorie, la libera scelta terapeutica e le cure domiciliari". E ancora, un’informazione davvero libera e indipendente da conflitti d’interesse, l’abolizione dell’obbligo vaccinale, dichiarato o occulto soprattutto per i bambini e il ripristino della sovranità nazionale.

L'iniziativa

"Promuovendo azioni mirate sul territorio, si intende essere un punto di riferimento per la cittadinanza e per chiunque voglia raccontare la propria esperienza, denunciare gli abusi e partecipare alle iniziative di tipo sociale, civico, giuridico, sanitario, politico e sindacale", scrivono dal Coordinamento Insieme per la Costituzione di Salerno che riunisce, per la difesa dei Diritti Costituzionali No Greenpass Salerno, Ancora Italia, Fisi, Libera Scelta, Liberiamo l'Italia, Liberazione, Umanità e Ragione.