Festa del papà e parità di genere: Poste Italiane dà voce alla storia genitoriale di Mancuso

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà promuovendo anche in provincia di Salerno una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità. L’Azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie ad un intenso programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto in azienda.

La storia

Giuseppe Mancuso, 35 anni, ha da poco assaporato la gioia di diventare papà del piccolo Leonardo, nato il 14 gennaio 2021. In Poste italiane dal 2012, Giuseppe è attualmente in servizio come specialista in consulenza finanziaria nella provincia di Salerno. Entrato in Azienda come operatore di sportello, nella disgrazia di aver perso il papà, usufruisce dell’opportunità di prendere il suo incarico in Poste Italiane, nell’ufficio di Siano. Nel 2014 diventa specialista in consulenza finanziaria e dopo soli 3 anni gli viene affidata un’intera zona della provincia di Salerno. “Un passo importante quello della paternità – racconta Giuseppe – che ho compiuto anche grazie alla consapevolezza di poter contare sulla solidità della mia Azienda e sui diritti garantiti come congedo di paternità ed eventualmente congedo parentale. E come quarant’anni fa – ci tiene a sottolineare Giuseppe - Poste Italiane diede a mio padre la tranquillità economica e la serenità di diventare padre, oggi fa lo stesso con me”. Come cambia la vita? “Totalmente. In meglio direi. E’ una gioia indescrivibile e allo stesso tempo una grande responsabilità sapere che un'altra persona dipende completamente da te. “Organizzazione” è diventata la parola chiave della mia vita: il briefing mattutino che facciamo io e mia moglie prima di uscire di casa è degno delle più grandi realtà aziendali!”. Parteciperai al percorso “Lifeed” promosso da Poste italiane? “Con molto piacere. Proverò a capire se tutto ciò che imparo ogni giorno come padre, possa essere messo a frutto anche nel mio lavoro”.

La grande attenzione che Poste Italiane dedica ai dipendenti, in ogni fase della loro vita, è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quarto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione alla gestione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

La cartolina

Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica alla Festa del Papà in calendario domenica 19 marzo, un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. La cartolina può essere acquistata (1,00 €) online sul sito poste.it, presso gli uffici postali centrali della provincia di Salerno con sportello filatelico e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale dove fino al 22 marzo sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile.