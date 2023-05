“Innamòrati di Te”, un workshop volto al contrasto della violenza di genere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 17 maggio alle ore 16.00, presso lo splendido salone dei marmi del Comune di Salerno, si terrà un incontro aperto a tutti sulla cosiddetta violenza secondaria o psicologica. Un workshop itinerante che, arrivato alla tredicesima edizione, è stato già ospitato quest'anno nella città di Mortara. A farsi promotrici di questa iniziativa l’Agas, associazione giovani avvocati salernitani, e Codere Italia che, con il patrocinio del Comune di Salerno, dell’Asl, dell’ordine degli psicologi della regione Campania e dell’ordine degli avvocati di Salerno, daranno modo di riflettere su una tematica quantomai attuale. Secondo la rilevazione Istat pubblicata il 10 marzo 2023, infatti, il 63,5% delle vittime di violenza ha dichiarato di averne subito di più tipi. I dati confermano come le violenze maggiormente riportate nel complesso siano le minacce (37,5%) e la violenza psicologica (35,7%). Durante l’incontro si darà spazio sia al profilo psicologico, individuando con l’aiuto di esperti le red flags a cui prestare attenzione, sia ai rimedi giuridici esperibili. A dare il benvenuto agli esponenti di spicco di questa tavola rotonda ci saranno il primo cittadino Vincenzo Napoli, l’avv. Gaetano Paolino, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e l’avv. Renata Pepe, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'ordine degli Avvocati di Salerno. Per l’evento verrà messo a disposizione dei partecipanti, da parte dell’Agas e della sua presidente, Annapaola La Vergata, anche uno sportello d’ascolto per chi vorrà avere un primo contatto/confronto. Per informazioni contattare info@associazioneagas.it