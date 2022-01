E' di Scafati l'insegnante più giovane di Italia: il sogno di Adele diventa realtà

E' di Scafati, la docente più giovane d'Italia. Adele Federico nata nel 2003 e diplomata a giugno 2021 all’I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi, oggi insegna in provincia di Udine.

Fino al 30 giugno, ricoprirà l’incarico di docente tecnico pratico ITP, come Laboratorio chimico presso I.S.I.S. Mattei a Latisana, dopo aver inoltrato le MAD in tutta Italia, inseguendo il suo sogno di insegnare. La giovane ha conseguito i 24 Cfu durante il periodo della maturità. Un plauso per la tenacia e l'impegno.