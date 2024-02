"Insieme per la vita": ritornano le visite senologiche e le consulenze nutrizionali gratuite

Ritorna il 3 marzo, alle 17, "Insieme per la vita", l'iniziativa per la prevenzione promossa da "Noi in Rosa": visite senologiche e nutrizionali gratuite, infatti, a cura del senologo Carlo Iannace e del biologo nutrizionista Marco Preziuso, presso l'ex caserma dei carabinieri di Contursi Terme, in via Gorgola, presso Casino Colombo.

Obbligatoria la prenotazione: 3925304970 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).