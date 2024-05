Insieme per lo sport: a Sarno la Partita del Cuore dell’Istituto San Giuseppe

L'Istituto San Giuseppe si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e solidarietà con la Partita del Cuore, che vedrà sfidarsi in campo docenti e alunni. L'evento, in programma domani 7 maggio alle 19 presso il campo sportivo di Via Sarno Palma. “Il San Giuseppe, da sempre, presta grande attenzione ai rapporti umani che si creano fra le figure che popolano il nostro istituto”, dichiara la direttrice Roberta Langella, “abbiamo deciso di rinnovare l’appuntamento con la “Partita del Cuore” per lanciare un segnale di unione, di rispetto reciproco e di sportività, regalando un pomeriggio di svago ai ragazzi della nostra grande famiglia”. Il match, quindi, vedrà coinvolti studenti e docenti, ma è pronto a scendere in campo anche il vicepreside Luigi Esposito. “La nostra comunità scolastica pone le sue fondamenta sul rispetto e sulla collaborazione” dichiara il vice – preside, “questi valori sono al centro della nostra realtà, per questo, con grande entusiasmo, riproponiamo la Partita del Cuore. Un evento che non solo celebra lo sport, ma diventa anche un'occasione per aprire le porte del nostro istituto a tutta la cittadinanza”.