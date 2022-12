Insieme per una pizza: presentata l'iniziativa a Pagani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presentato venerdì, l'evento solidale di beneficenza organizzato dal pizzaiolo Antonio Sbarra, dell’omonima pizzeria N’do Sbarra di Nocera Inferiore. Un progetto a lungo termine la cui mission è un gesto d’amore. Dopo la pandemia riprende l’iniziativa in presenza con la consegna di pizze. Presentazione alla stampa della IV edizione: il giorno 16 Dicembre alle ore 11:00 presso il Centro Sociale di Pagani. Ad intervenire il Sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, che ha patrocinato questo progetto. Evento che nel corso degli anni ha seguito da spettatore, quest’anno in prima persona partecipa all’iniziativa, infatti anche il giorno 19 Dicembre sarà presente. Presenza immancabile il direttore sanitario del reparto Ematologia e Oncologia il dottore Catello Califano, che ha accolto con entusiasmo questo evento, che porta in luce l’altra modalità della medicina scientifica, ovvero la Medicina dell’anima. Umanizzare l’ospedale con la spensieratezza, completa il progetto terapeutico – afferma il dottore. Un grazie al direttore sanitario Maurizio D’Ambrosio, per l’autorizzazione all’iniziativa. Presente in conferenza stampa Pietro Sessa assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Pagani. In rappresentanza del mondo pizza il Maestro pizzaiolo Angelo Tramontano. Moderatrice dell’evento la giornalista Anna Rubino. Tutti i presenti rinnovano l’invito il 19 Dicembre presso il reparto di Oncologia Ematologia dell’ Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Merito dell’accoglienza la professoressa Mena Langella dell’istituto alberghiero Domenica Rea di Nocera Inferiore, insieme agli alunni delle classi IV e V.

19 Dicembre 2022 presso il reparto di U.O.C. Ematologia e Oncologia del Presidio ospedaliero Andrea Tortora di Pagani: Donazione pizze a portafoglio

Lunedì 19 Dicembre, l’organizzatore Antonio Sbarra insieme ad un team di professionisti donerà pizze a portafoglio a tutti i pazienti ed al personale ivi presente. La giornata seguirà con l’intrattenimento del cantante Mr.Hyde. In reparto un cast di attori insieme all’attrice Marika Costabile (volto noto della fiction i Bastardi di Pizzo Falcone) insieme ad Alessia Lamoglia collega del cast, Giovanni Amura volto noto della fiction L’amica geniale 2 e l’attore Elvis Esposito della fiction de L’amica geniale. Ad intervenire l’attore comico Ciro Villani.

Ad occuparsi dell’accoglienza di entrambi i momenti i ragazzi dell’istituto alberghiero di Nocera Inferiore “Domenico Rea”. L’evento proseguirà nell’atrio antistante al reparto, riservato alla stampa, con lo spettacolo acrobatico del maestri pizzaioli di free style: Gianluca Rea, Domenico Rea, Gaetano Tramontano. Per un Natale speciale non può mancare il panettone gigante offerto da Mezzanino Caffè ( bar storico di Pagani).