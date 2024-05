“Insieme per una pizza”, un successo l'iniziativa del pizzaiolo Antonio Sbarra

“Insieme per una pizza”, questo il titolo dell’iniziativa solidale promossa ed organizzata dal “pizzaiolo dal cuore d’oro” Antonio Sbarra. L’appuntamento, in occasione della festa della mamma, si è svolto presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore, alla presenza degli operatori sanitari e non solo.

I partecipanti

A tal proposito, hanno partecipato il neo direttore sanitario del Dea Nocera Pagani Scafati, Rosa Santarpia, il primario del reparto di Ginecologia Francesco Gallo, la caposala del reparto medesimo, la dottoressa Consiglia Albano e la dottoressa Teresa Pellegrino, gli stessi che, insieme ai presenti, hanno accolto le mamme degenti alle quali sono state offerte le “pizze a portafoglio” preparate dallo stesso Sbarra, insieme ai dolci offerti dalla pasticceria di Onofrio Romano ed alle rose da parte di Elia Manzo, il “barbiere del popolo”.

Negli scatti di Enrico Ferrante e nei video realizzati da Alfonso D’Ambrosio le immagini di una mattinata di solidarietà protesa al bene e alla condivisione di sani valori, proprio quelli che da sempre Antonio Sbarra investe nelle sue iniziative benefiche, ormai già da diversi anni.

Inoltre, questa mattina è stato annunciato anche l’appuntamento previsto il 27 maggio, presso il teatro Diana di Nocera Inferiore, a favore del reparto del nosocomio nocerino, con l’iniziativa dal titolo “Unione Rosa” che vedrà la partecipazione di svariati artisti del panorama dello spettacolo, insieme, per una causa comune, donando un sorriso anche a chi vive momenti difficili, il tutto grazie a gesti che fanno la differenza.