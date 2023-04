Ci sono anche 25 studenti della zona di Salerno fra i 1700 che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. Gli studenti andranno in oltre 16 destinazioni diverse nei 5 continenti e partiranno per un’esperienza che può durare dall’intero anno scolastico, sei, tre, due mesi scolastici o quattro settimane estive.

L'evento

I 25 studenti saranno invitati sabato 15 aprile a partecipare a un altro momento molto emozionante che li vede coinvolti insieme alle proprie famiglie: presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Alle 16,30, riceveranno la pergamena attestante la vincita del programma. A presenziare l'evento ci saranno: Oscar Caiazza – Presidente del Centro Locale, la Consigliera del Comune di Pontecagnano Gabriella Vernieri e la Direttrice del Museo Dott.ssa Ilaria Menale.