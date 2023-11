International Adidas Open di Campania di karate: migliaia di atleti al PalaSele

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto nel weekend la 13° edizione dell’International Adidas Open di Campania di karate, manifestazione internazionale organizzata dalla FIJLKAM e dalla Bracciante Promotion, valevole per il ranking giovanile FIJLKAM. L’evento ha attirato al PalaSele di Eboli migliaia di atleti e tecnici provenienti da otto nazioni e tre continenti, tra le quali l’Australia, il Lussemburgo e la Libia, oltre ovviamente da ogni parte d’Italia. Le gare di kumite e kata si sono susseguite senza tregua sugli otto tatami allestiti sul parquet del PalaSele, lasciando senza fiato i tantissimi spettatori che hanno preso posto sulle tribune.

Molti dei karateka che hanno gareggiato possono vantare esperienze in gare nazionali ed internazionali, oltre ad essere nel giro delle nazionali giovanili della FIJLKAM. Tutte le gare sono state dirette da più di cento ufficiali di gara provenienti da tutta Italia, anch’essi di livello nazionale e internazionale. Dunque, l’International Adidas Open di Campania 2023 ha avuto un alto livello tecnico e atletico con pochi precedenti in Italia. Nota di merito per lo staff del GSK Ciro Bracciante che ha organizzato l’evento nei minimi dettagli. Per la storica società salernitana con sede a Mariconda le soddisfazioni sono arrivate anche dentro al tatami grazie ai suoi atleti, i quali hanno fornito ottime prestazioni che consentono loro di scalare posizioni nel ranking giovanile.

L’International Adidas Open di Campania è stato l’occasione per ricordare Cesare Baldini, primo arbitro mondiale italiano, scomparso nel 2003. La sua famiglia ha ricevuto una targa dal presidente della FIJLKAM Campania, Antonio Bracciante, tra gli applausi commossi di atleti, arbitri e pubblico.