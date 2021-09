Intervento al menisco per Capezzi al Campolongo Hospital: la curiosità

L'augurio: "La direzione e lo staff del Campolongo Hospital augurano a Leonardo Capezzi un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione e alla Salernitana di raggiungere gli obiettivi prefissati"

Al Campolongo Hospital è stato operato il centrocampista della U.S. Salernitana 1919 Leonardo Capezzi, dall'equipe di ortopedici guidata dal dottor Antonio Lambiase. L'intervento al menisco è perfettamente riuscito e presto l'atleta comincerà il percorso riabilitativo, per tornare in campo in perfetta forma fisica. Grazie alle specializzazioni dei chirurghi operanti nella struttura ebolitana, si è potuto intervenire su una vasta gamma di infortuni che hanno riguardato gli arti più facilmente esposti a scontri di gioco o ad altri tipi di danno.

La nota