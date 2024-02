Salerno intitola una strada a Luca Attanasio: la cerimonia al quartiere Pastena

Si è tenuta stamattina l'intitolazione di una rotonda stradale a “Luca Attanasio”, l’Ambasciatore Italiano in Congo assassinato tre anni fa in un agguato insieme al suo autista e al carabiniere di scorta mentre era in visita in un villaggio di quel Paese. "Un grande Italiano, di altissime qualità professionali e umane, molto amato dalla popolazione e trucidato per ragioni misteriose. - racconta il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Alla presenza dei genitori del giovane Luca Attanasio, di autorità civili e militari questa mattina la scopertura di una targa in onore dell’Ambasciatore di Pace, un pezzo d’Italia nobile".

Lo stesso primo cittadino di Baronissi dedica un plauso "all’Amministrazione comunale di Salerno, presente con la sua vice Sindaca Paky Memoli, grazie anche a Lola Tonin, presidente dell’associazione “SOS Solidarietà”, che ha insistentemente voluto questa intitolazione, forte dei suoi rapporti intrattenuti in Africa con l’Ambasciatore Attanasio".