Salerno: tutto pronto per l'intitolazione di una piazza al professor Sica

Martedì 13 dicembre, alle 10.30, sul tratto del nuovo trincerone ferroviario all'altezza di via Nizza, si terrà la cerimonia di intitolazione della piazza al professor Tommaso Sica. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Vincenzo Napoli e familiari ed amici del compianto professore.

Tommaso Sica

Il professor Tommaso Sica è stato un cittadino illustre di Salerno. Divenuto cieco all'età di dieci anni, con tenacia ed esemplare forza d'animo ha continuato a studiare fino al brillante conseguimento della laurea in filosofia presso l'Università Federico II di Napoli. E' stato per decenni tra i più apprezzati docenti di Filosofia presso gli istituti superiori cittadini diventando per migliaia di studenti un amatissimo punto di riferimento morale, culturale, professionale. Alla passione per l'insegnamento ha unito la dedizione alla causa dei non vedenti ed ipovedenti come dirigente locale e nazionale dell'Unione Italiana Ciechi battendosi per la loro piena emancipazione ed integrazione sociale ed economica.

Con l'intitolazione della piazza il Comune di Salerno, interpretando i sentimenti della cittadinanza, esprime la gratitudine al professor Tommaso Sica per una vita spesa al servizio del bene comune e ne perpetua la memoria come esempio per il futuro della nostra comunità.

La data prescelta non è casuale ma ha una particolare valenza simbolica. Il 13 dicembre è la festa religiosa di Santa Lucia una santa cara al cuore dei salernitani e patrona degli occhi e della vista.