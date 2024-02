Curiosità: si inaugura a Salerno la strada intitolata a Luca Attanasio, Ambasciatore Costruttore di Pace

E' in programma sabato 24 febbraio, alle ore 10, l'intitolazione della strada all'incrocio tra Via dei Mille, Via Rocco Cocchia, Via Lazzarelli e Via Verrengia, a Luca Attanasio, Ambasciatore Costruttore di Pace ucciso nel 2021 in un agguato in Congo.

L'annuncio

Ad intervenire, la Vice Sindaca di Salerno Paky Memoli, l'Avvocaro Angelo Melone, Console Onorario del Congo, Padre Sebastian, parroco di Albanella proveniente dal Congo, Alberto Corbino, Presidente della Fondazione Cariello che opera in Congo e Maria Aolide Tonin, Presidente Associazione S.O.S. Solidarietà.