San Valentino Torio, la villa comunale intitolata al compianto professor Giuseppe Corazziere

E' stata intitolata al compianto professor Giuseppe Corazziere, già sindaco, questa mattina, la Villa Comunale di San Valentino Torio, voluta e realizzata proprio dall'ex primo cittadino scomparso nel 2017 all'età di 74 anni. A prender parte alla cerimonia, anche il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: "Ricordo con affetto Giuseppe Corazziere, amico sincero della Città di Sarno, che nell’esercizio delle sue funzioni amministrative ha profuso ogni energia per la Comunità di San Valentino Torio attuando, con spirito di abnegazione e di servizio, politiche in favore delle famiglie meno abbienti, garantendo sempre collaborazione alle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Per tutti resterà il Sindaco della gente. - ha commentato - Geppino, come era chiamato da tutti, è stato Sindaco di San Valentino Torio dal 1996 al 2004 e ha dedicato tutta la sua vita a trasferire ai giovani i suoi insegnamenti. Apprezzato professore, si è dedicato alla vita politica con onestà e trasparenza segnando un'epoca nel centro dell'Agro e lasciando un ricordo indelebile sia come amministratore, sia come professionista e sia come uomo. E' stato per tutti noi un punto di riferimento istituzionale e morale e un esempio per i nostri giovani, lasciandoci in eredità un immenso patrimonio di cultura e di buona gestione della cosa pubblica".

Il ringraziamento

"Per me è stato un onore e un privilegio ricordare questa mattina Giuseppe Corazziere, al quale ero molto legato da profonda amicizia e stima. Ringrazio per l'invito e per avermi dato questa opportunità il Sindaco Michele Strianese e l'Amministrazione Comunale di San Valentino Torio", ha concluso Canfora.