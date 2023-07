Curiosità: a Giffoni Valle Piana le incantevoli creazioni di Gerardo Malfeo, il maestro cestaio

Zaini in Nocciolo e Salice, borse, portabomboniere: queste solo alcune delle meraviglie frutto del lavoro di intreccio di Gerardo Malfeo, maestro e patron dell'omonima cesteria di famiglia, sita a Giffoni Valle Piana. Cesti artistici, corsi di cesteria, coltivazione e ripopolamento del Salice, materiale principe della sua vasta produzione: tutto questo racchiude la storica cesteria Malfeo, fiore all'occhiello dell'artigianato per i Picentini e non solo.

Le creazioni firmate Malfeo sono caratterizzate da ingegno, talento manuale e passione che perpetua l’arte antica dell’intreccio.

Malfeo, inoltre, ha dato vita anche a vere e proprie opere d'arte, come la splendida regina Nefertiti. Il maestro cestaio, dunque, rappresenta un'eccellenza della tradizione da valorizzare.

Sempre con l'obiettivo di tramandare la sua arte, il 7 agosto dalle 9 alle 13, Malfeo terrà un laboratorio di introduzione all'intreccio per bambini da 6 a 10 anni, presso palazzo Gerbasio di Montesano Sulla Marcellana.