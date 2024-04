Domenica di sole e relax per salernitani e turisti: caos ai traghetti e parcheggi pieni

Record di presenze, in questa seconda domenica di primavera, a Salerno. La città – come mostrano le foto di Antonio Capuano – è stata letteralmente invasa da visitatori e turisti. Alta l’affluenza di persone sul lungomare Trieste, sulla spiaggia di Santa Teresa e in Piazza della Libertà. Ingorghi anche al Molo Masuccio Salerno per l’arrivo e le partenze di centinaia di turisti (molti anche stranieri) provenienti o diretti in Costiera Amalfitana.

I parcheggi

Inevitabili i disagi alla viabilità con lunghe code di auto non solo sul lungomare cittadino, ma anche davanti ai parcheggi di Piazza della Concordia e del sottopiazza della Libertà. File di auto anche nelle traverse e nelle strade collegate con il cuore della city.