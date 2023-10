"Io non rischio", la Protezione Civile incontra i cittadini in Piazza Portanova

Si svolgerà anche a Salerno, nel weekend (sabato 14 e domenica 15 ottobre), “Io non rischio”, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile che vedrà il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, istituzioni e comunità scientifica.

Volontari in campo

Anche nel capoluogo, precisamente in Piazza Portanova, ci saranno gli uomini e le donne della Netpro ingegneri volontari con la protezione civile che incontreranno i cittadini allestendo punti informativi per diffondere la conoscenza dei rischi naturali e i comportamenti da adottare per ridurne gli effetti. Saranno allestiti punti informativi (con tenda alluvione, totem e linea del tempo) per far conoscere i rischi che caratterizzano il territorio, ripercorrere la memoria storica delle emergenze passate e approfondire le buone pratiche di protezione civile, anche grazie ai materiali divulgativi che saranno distribuiti.