Aperte le iscrizioni al video contest “la 48h” del Mac Fest

Il progetto prevede la realizzazione di un cortometraggio con uno sguardo inedito sulla città di Cava de’ Tirreni, girato e montato in sole quarantotto ore. Il concorso si rivolge anche ad attori e attrici, in gara per il Premio Miglior Interpretazione. Il 1° Premio “Elvira Coda” è dedicato alla prima regista italiana. Il corto vincitore sarà proiettato in Campania, Basilicata e nel Lazio come parte della programmazione dei Festival partner. In palio un buono del valore di 100 euro da spendere presso RCE Foto Salerno. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno. Le candidature dovranno essere presentate complete di: Modulo di Partecipazione - Lettera Motivazionale - Showreel e/o un lavoro rappresentativo - Curriculum Vitae - Documento d'identità. Il video contest “La 48H” inizierà con la consegna della documentazione: a ciascun singolo/gruppo verrà assegnata una limitazione e sarà svelato il tema comune scelto per la terza edizione. A partire da questo momento, tutti i partecipanti avranno 48 ore per realizzare il cortometraggio e consegnarlo all’associazione Macass, completo di Titolo e Credits. Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della Giuria che determinerà una classifica basandosi su: rispetto del tema, rispetto delle limitazioni, coinvolgimento della comunità e del territorio, qualità tecnica e storytelling. La proclamazione del vincitore e la consegna dei premi sono parte del “MAC fest 2022 - Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura”. Info e regolamento disponibili sul sito: https://www.macfest.it/la-48h/ “La 48H” del MAC fest è realizzata grazie a una fitta rete di partnership con istituzioni, enti e associazioni tra cui figurano: Pigneto Film Festival, LABSAV, Toko Film Fest, Kinetta Spazio Labus, Festival Linea d’Ombra, la Settima Arte, Festival Storie Parallele, Giffoni Film Festival. Il MAC fest 2022 si svolgerà a Cava de’ Tirreni dal 27 agosto al 3 settembre 2022. Il Festival gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e si divide in più aree culturali dalla musica, all’arte e alla cultura e prevede momenti di creatività, partecipazione e discussione attraverso Tavole Rotonde, Masterclass, Workshop, concerti, spettacoli, la rivista Macchiato e CasaMAC. Email: segreteria@macfest.it Sito web: macfest.it