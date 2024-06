IC Picentia, un successo il concerto di fine anno “Museo in musica”

Grande Successo per “Museo in musica”, l’evento conclusivo delle manifestazioni organizzate per la fine dell’anno scolastico 2023/24 dall’Istituto comprensivo Picentia di Pontecagnano Faiano, con il tradizionale concerto di fine anno che ieri sera si è tenuto nell’auditorium delmuseo archeologico nazionale “Gli Etruschi di frontiera”.

L'evento

Due ore di musica no stop con gli 80 allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado che, nella gremita sala, si sono esibiti nell’esecuzione di diversi brani coordinati dai docenti: Luisiana De Chiara (Pianoforte), Vincenzo Ronca (Saxofono), Vincenzo D'Acunto (Percussioni), Maurizio Marotta (Chitarra).Presenti, tra gli altri, oltre alla dirigente scolastica Ginevra de Majo, il sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessore alla Cultura Roberta D’Amico, l’assessore all’Istruzione Gerarda Sica e la direttrice del museo Serena De Caro.

Il commento

“I benefici dell’educazione musicale – spiega la dirigente scolastica Ginevra de Majo – sono innumerevoli per gli studenti. Ha un impatto positivo sul rendimento scolastico, aiuta a sviluppare abilità sociali, come la capacità di ascolto e di collaborazione. Per questo alla Picentia, grazie a una progettazione didattica verticale, l’avviamento alla musica inizia dalla scuola dell’infanzia. La sezione strumentale della Secondaria – continua la dirigente - frequentata da circa 80 alunni, riscuote ogni anno sempre più successo grazie all’eccellente lavoro dei docenti. I nostri piccoli musicisti hanno raggiunto un livello di esecuzione degno di un liceo musicale. Ringraziamo – conclude - la direzione del museo nazionale e l’amministrazione comunale per aver dato la possibilità di valorizzare al meglio il lavoro svolto durante l’anno scolastico dai nostri alunni”.

La curiosità

Una maratona musicale con gli alunni della Picentia che si sono alternati in ensamble di chitarre, percussioni, pianoforte, sassofoni. Gran finale con l’orchestra della Picentia sulle note dell’Ouverture da Carmen di G. Bizet.