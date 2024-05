Ic Picentia, concorsi musicali: trionfo degli allievi della secondaria di I grado

Grande successo per gli allievi del corso ad indirizzo Musicale della scuola Secondaria di I grado che si sono distinti nel IV concorso Internazionale Città di Baronissi, nel IV Concorso Internazionale di esecuzione musicale "A. Vivaldi" città di Sapri, e nell’International music competition “Francesco Cardaropoli” di Bracigliano “Città della musica”. Accompagnati dai professori Luisiana De Chiara, Vincenzo Ronca e Maurizio Marotta, gli alunni si sono distinti per "il talento, le qualità musicali tecnico- interpretative ed espressive". Assegnate anche due borse di studio dalle giurie dei concorsi di Sapri e Bracigliano. "La nostra sezione strumentale – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - frequentata da oltre 70 alunni, riscuote di anno in anno sempre più successo. L’assegnazione di due premi in denaro da parte delle due giurie è stato un importante riconoscimento dell’eccellente lavoro dei docenti e degli alunni della sezione strumentale: si conferma, quello dei nostri piccoli musicisti, un livello di esecuzione che per la precisione, la musicalità e l’interpretazione è degno di un liceo musicale".

Tutti i nomi

Tra i primi premi assoluti 100/100 i pianisti solisti: Annapia Ferrazzano, Angela Cianciulli, Maya Finizio e Gaia Caropreso; i sassofonisti solisti Angelica Elia, Giorgia Pizza e Miriam Troisi; il quartetto di sax composto da Miriam Troisi, Giorgia Pizza, Carlo Galdi, Alberto D’amato e l’ensemble di sax composto da Gennaro Nappi, Miriam Troisi, Carlo Galdi, Alberto D’Amato, Nicholas Esposito, Giorgia Pizza, Maria Ludovica Iacullo, Angelica Elia, Giuseppe Tedesco, Arianna Scafuro, Giulia Pia Estobal, Diodoro Silvio Teo Maffia, Noemi Luciani.

Conferite anche due borse di studio, la prima, su proposta dal direttore artistico del IV Concorso Internazionale di esecuzione musicale "A. Vivaldi" Città di Sapri, M. Angelo Zupi e dalla commissione giudicatrice, non prevista dal regolamento per le scuole, quale «riconoscimento per il talento, le qualità musicali e tecnico- interpretative ed espressive» dei giovani musicisti. Mentre la seconda agli ensamble di saxofono dall’International music competition “Francesco Cardaropoli” Bracigliano Città della musica.

Altri significativi primi premi, dal 99 al 95, sono stati conferiti ai pianisti solisti: Miriana Sica, Emanuele Pagano, Emanuele Galdi, Alice Fattorusso, Sophie Meriano; ai sassofonisti solisti: Maria Ludovica Iacullo, Alberto D’amato, Giulia Pia Estobal e Carlo Galdi; all’ ensemble di chitarre delle classi II composto da: Giulia D’Alessio, Lucia Maria Siano, Sofia De Donato, Alessandra Buonomo, Nadia Luchko, Mariagiulia Discepolo, Chiara Ferraiolo, Miriam Rosabianca; all’ ensemble di chitarre delle classi III composto da Giada Caiazzo, Caterina Sforza, Giada Prota, Ludovica Ardovino, Gaia Grillo, Aleandra Marano. La giuria ha lodato i docenti Vincenzo Ronca, Luisiana De Chiara e Maurizio Marotta per la cura e l’attenzione dei percorsi metodologico-didattici adottati nella preparazione delle esecuzioni musicali dei propri alunni.