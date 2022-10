"L'azzurro cielo di Jaiba" apre nuovi orizzonti di umanità: spazio alle missioni a Palazzo Sant'Agostino

Da Wolisso a Jaiba, attraversando Salerno e "Storie di una missione" di monsignor Mario Salerno: questi i protagonisti della presentazione che si terrà il 20 ottobre, alle ore 17, presso Palazzo Sant'Agostino, a Salerno. In un momento in cui il mondo è afflitto da guerre e violenze, la Fondazione Rachelina Ambrosini punta i riflettori su Jaiba, dove molte famiglie vivono allo sbando e dove monsignor Mario ha portato avanti, con le Ancelle della Visitazione, il "Projeto Vida", con l'apertura ufficiale del nuovo servizio missionario finalizzato a garantire supporto, evangelizzazione, educazione e aiuti per tante persone in difficoltà.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di raccontare storie di vita toccanti, in grado di ricordare come sia necessario, per tutti, non arrendersi al male, andando incontro agli esclusi e fungendo da strumenti di Dio per un futuro di pace e fratellanza sincera, oltre ogni confine. L'appuntamento è per il 20 ottobre in Provincia.