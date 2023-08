Taglialatela, Cordisco e Deidda a Praiano per "Hotel Margherita in Jazz"

Grande appuntamento con il jazz all'Hotel Margherita di Praiano. Domenica 3 settembre, infatti, andrà in scena, in occasione del Hotel Margherita in Jazz, il concerto della cantante partenopea Laura Taglialatela che proporrà un incontro d'eccezione con Dario Deidda al basso e Daniele Cordisco alla chitarra.

La serata

Domenica 3 settembre, tra le luci del tramonto del Ristorante M’ama di Praiano, una serata imperdibile in compagnia di indiscussi protagonisti del jazz internazionale. Ispirandosi alle grandi voci del passato, Laura Taglialatela, eclettica cantante partenopea trapiantata negli Stati Uniti, presenterà un power trio con Daniele Cordisco alla chitarra, da sempre attivo nella scena newyorkese e che ha da poco registrato un disco con Ron Carter, e Dario Deidda al basso, pilastro della scena jazz che non ha bisogno di presentazioni.

Per l'appuntamento in costiera amalfitana il trio esplorerà una selezione delle più belle canzoni dei songbook americani con una visione a 360 gradi proiettata nel futuro, ma con radici ben salde nella tradizione del jazz.

Info

Per assistere ai concerti, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Ticket Concerto + Consumazione: 15,00 euro

Ticket Concerto + Menù Degustazione al Ristorante M'Ama: 50 € a persona (bevande non incluse)

Per prenotare il tavolo, chiama il +39 089.874628 - Whatsapp: +39 333 71 66 631

Email: info@hotelmargherita.info

L’orario di inizio è alle ore 19.30. È consigliabile prendere posto alle 19.15. Prenotazione obbligatoria.