Jorit a Salerno per realizzare un'altra opera d'arte: l'accoglienza del sindaco

"Jorit a Salerno per dipingere un murale. Un'altra bella opera di questo street artist i cui tratti sono riconoscibili e apprezzati anche a livello internazionale". Con queste parole, pubblicato in un proprio post su Facebook, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, accoglie le belle e colorate novità in città.

Il luogo della creatività

E' significativo ma anche simbolico che Jorit abbia scelto di esprimersi in zona Parco Pinocchio, a pochi metri dall'Istituto d'arte. Sulla propria pagina Facebook, a propria volta, l'artista ha creato suspence: "A lavoro su una nuova opera! Dove sono? La città è di 7 lettere, è in Campania e già ci ho dipinto (cosa?) una volta…".