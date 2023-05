La Yama Arashi spegne 40 candeline, la cerimonia e l'annuncio della vicesindaca: "Presto un corso di autodifesa per le donne"

Spegne 40 candeline la Yama Arashi di Salerno: questa mattina, presso la palestra Dario Ambra degli impianti sportivi comunale del Parco Arbostella, infatti, si è tenuta la cerimonia per festeggiare l'attività sportiva del Judo, alla presenza della vicesindaca Paky Memoli, del presidente della Commissione Sport del Comune Rino Avella e del giudice del Tribunale per i Minorenni Gianfranco Fiore. Riflettori puntati, dunque, sul ruolo del Judo e dello sport in genere per i ragazzi che "non vanno puniti, ma educati attraverso lo sport", come sottolineato da Fiore.

La vicesindaca Memoli ha dunque sottolineato l'importanza dei valori trasmessi dallo sport ai più giovani che imparano a rispettare le regole e ad impegnarsi lealmente per raggiungere gli obiettivi. Tra i maestri presenti, nomi noti per la vittoria di gare a livello internazionale, come Antonio Marotta e Gerardo Del Guacchio. A prendere parte all'iniziativa, anche l'avvocato Gabriella Marotta ideatrice di un progetto sposato dall'Assessorato alle Pari Opportunità guidato da Paky Memoli: "Il progetto promuoverà corsi di difesa per le donne, tenuti da Antonio Marotta e dalle maestre Alessia e Lucia - ha anticipato la vicesindaca Memoli - Il lavoro di noi amministratori incarna la forza della città: noi abbiamo il dovere di impegnarci per il nostro territorio e per il benessere dei suoi abitanti". La stessa vicesindaca si è unita ai piccoli sportivi nella foto-ricordo di questa mattina, su invito dei bambini stessi. Una mattinata ricca di significati.