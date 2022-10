"Just be us" ecco il nuovo lavoro di Juchoo Playa e Judan $antana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Juchoo Playa, nome d’arte di Filippo Petta è un giovane salernitano classe ‘99. Dal 2019 ha iniziato a pubblicare i suoi brani in rete ed è attualmente impegnato in un nuovo progetto musicale. Judan $antana all’anagrafe Giuseppe D’Andria nasce nel 2001 in provincia di Salerno. Pubblica il suo primo brano all’età di 17 anni. Sono 2 i singoli pubblicati da Judan $antana in questo 2022 “In The Moonlight” & “Never $top”. Oggi i due ci parlando del loro ultimo lavoro. Just Be Us è un brano disegnato nell’immaginario di un bambino che riesce ancora a sognare. Un testo dal messaggio chiaro e le voci innocenti in coro che lascia esprimere a Juchoo Playa e Judan $antana tutto quello che si prova ad inseguire un sogno così impegnativo da non avere tempo per spiegarlo. I due artisti non nascondono nulla, argomentando la quotidianità del loro quartiere, cornice dei brani che li accompagnano da anni nel percorso musicale. In occasione dell’uscita del brano, online dal 26 Ottobre, infatti, nel quartiere Campo Sportivo di Pontecagnano molti giovani hanno appeso un paio di scarpe sui fili della corrente che si affacciano sul rione, per alcuni simboleggiano i propri sogni appesi a un filo, e guardarli li obbliga ad alzare lo sguardo al cielo. Con un messaggio di speranza da parte di due artisti che credono nella propria comunità, è bello sapere che c’è del potenziale e viene sfruttato dai giovani artisti locali. Perchè da sempre come dico, i giovani vanno accompagnati nei loro percorsi e supportati, non devono essere considerati un problema ma una risorsa. Auguro buona fortuna a Juchoo Playa e Judan $antana per il loro nuovo progetto musicale. Vi invito inoltre a seguire i ragazzi sui loro canali ufficiali social YouTube, Facebook e Instagram per non perdervi tutte le novità che li riguardano. GIOVANNI MORRA