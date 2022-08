"My drama", il nuovo brano del salernitano Klein che racconta le paure dei giovani

“My drama” è la nuova canzone del rapper Ilario Pascale, al secolo Klein. Il giovane talento di Salerno racconta, nel brano, il disagio che è suo e di tanti giovani.

Il racconto

Un messaggio, uno sfogo. Un modo per guardare avanti.“Qualcuno immagina che i ventenni siano la generazione solo forza, invece siamo anche la generazione delle incertezze e della paure” dice il rapper.“Con questa canzone mi esprimo senza veli, racconto me per esorcizzare le difficoltà e per invitare tanti ragazzi a tirare fuori i problemi. E’ il vero atto di forza e coraggio, parlare delle paure, delle preoccupazioni. Per vincerle”.Klein racconta le notti insonni, le tentazioni delle scelte più facili e distruttive, il bisogno di confrontarsi con la famiglia.“Può sembrare impopolare ma il consiglio che intendo dare ai ragazzi è sempre quello di parlare con le famiglie, di scegliere i nostri genitori, quelli che lavorano e fanno sacrifici, come esempi”. Il brano, inedito per il mondo rapper ma ancorato al ritmo ed ai tempi del genere, è disponibile su tutte le piattaforme. Da Spotify a YouTube.