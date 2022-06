"La bellezza del matrimonio": il seminario per coppie a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più parlare di ‘divorzi' o di persone che dopo anni di fidanzamento decidono di lasciarsi, spesso anche per motivazioni futili. Perché lasciarsi è diventato, ormai, all’ordine del giorno? Forse prima di chiederci perché si decide, spesso, di intraprendere la strada più semplice, e cioè, quella di lasciarsi bisogna prima chiedersi cosa sia il matrimonio.

E no, il matrimonio non è la semplice celebrazione dell’unione tra due persone o il semplice scambio delle fedi. Il matrimonio è prendersi cura l’un l’altro, sopportare e supportarsi a vicenda, gioire insieme dei successi dell’altro e superare le difficoltà insieme, senza ricorrere alle effimere distrazioni giornaliere. Il matrimonio è ESSERCI, sempre.

Nuova Vita Salerno ha deciso di organizzare un seminario sul matrimonio per tutte le coppie che hanno intenzione di avvicinarsi al matrimonio, per i single, per i neosposi ma anche per coloro che sono sposati da tempo, e soprattutto per coloro che pensano che abbiano bisogno di un aiuto o di una guida nella loro relazione.

Ospiti del Seminario saranno Jack e Diane Stinziano, una coppia sposata da circa cinquant’anni, i quali hanno un’esperienza decennale nell’aiutare le coppie ad avere un rapporto più sano. Essi parleranno dei principi teorici e pratici da applicare nella vita matrimoniale, incoraggeranno, ascolteranno e offriranno soluzioni bibliche a coloro che lottano, sono senza speranza o soffrono, affinché possano sperimentare la forza trasformatrice del Vangelo attraverso l'amore e la grazia di Gesù Cristo.

Se ci guardiamo intorno vediamo molte difficoltà, insoddisfazione e dolore. Ci poniamo molte domande e cerchiamo la pace ma non la troviamo e, ci rendiamo conto di essere circondati da molte ingiustizie. Cerchiamo l’amore, la pace, e la giustizia perché in fondo siamo stati fatti per sperimentarle e viverle ma non sappiamo come trovarle. Vediamo che Dio sta raccontando una storia, la sua storia, e ci invita a diventare protagonisti con lui in questa storia. Finché noi non capiremo la Sua storia non potremmo comprendere la nostra. Nuova Vita Salerno è una comunità evangelica che cerca e spera di riuscire a dare un senso a tutte queste domande, riflettendoci insieme, scoprendo e studiando come dovrebbe essere la vita.

Il Seminario si terrà Giovedì 23 Giugno ore 18:00

in Via Matteo Incagliati, 2, Salerno (SA).

(Piccolo Teatro del Giullare)