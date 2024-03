La passione di cristo - via crucis vivente

L’Associazione “La Rinascita” di Spinazzo in Capaccio Paestum, capeggiata da Matteo De Santis, è al lavoro per la XXVI edizione della sacra rappresentazione della Passione di Cristo. L’evento atteso si terrà il 23 marzo alle ore 19.30, presso il giardino adiacente la chiesa di S. Antonio da Padova a Spinazzo. Settanta sono i figuranti dell’evento, adulti e bambini, che in collaborazione con Don Antonio Capuano ed il comune di Capaccio Paestum, si stanno preparando per il momento religioso più importante della storia dell’umanità. L’Associazione La Rinascita ci tiene a precisare che tutti saranno protagonisti dell’evento, ed è grazie ai partecipanti che è possibile tenere viva la manifestazione, inoltre si riserva di svelare particolari scenografici che renderanno ancora più coinvolgente la serata.